Георгий Кушиташвили из Бурятии скоро вступает в борьбу на чемпионате мира по боксу
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили узнал своего соперника по первому бою на чемпионате мира, который проходит в Екатеринбурге.
Георгий, выступающий в весовой категории 81 кг, оказался сеянным при жеребьёвке, поэтому пропускал первый предварительный раунд. Его первый соперник определялся в поединке между Сэмми Ли из Уэльса и Одаи Ольхиндави из Иордании. Единогласным решением судей победил боксёр из Уэльса.
Бой между ним и Георгием Кушиташвили состоится в воскресенье, 15 сентября.
Уроженец Бичуры Кушиташвили впервые участвует в чемпионате мира. Он дважды становился чемпионом России – в 2015 и 2018 годах. В 2017 году должен был участвовать в чемпионате Европы, считался одним из фаворитов. Но на границе Украины (чемпионат Европы проходил в Харькове) спортсмена не впустили в страну. Причина отказа в том, что Георгий бывал в Крыму. Депортация произошла, несмотря на устные гарантии президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли, которые он дал сборной России.
На нынешнем чемпионате мира Георгий выбран одним из двух помощников капитана сборной России.
Боксёр из Бурятии узнал первого соперника на чемпионате мира
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