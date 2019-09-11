На приём в прокуратуру обратилось 30 человек
Прокуроры Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ совместно с представителями министерства строительства и Бурятии и Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора провели приём с участниками долевого строительства. Люди вложили деньги в строительство многоквартирных домов и не получили жильё в установленный срок.
В этот же день в прокуратурах проводилась телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.
- Всего на приём обратилось 30 участников долевого строительства по вопросам нарушения их прав. Всем даны разъяснения законодательства. Принято 19 обращений, в том числе коллективных, по которым организованы проверки с целью принятия мер по защите прав граждан и привлечению к ответственности виновных лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Строительство многоквартирных домов с участием «дольщиков» находится на постоянном контроле прокуроров.
Улан-удэнские «дольщики» пожаловались в прокуратуру
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