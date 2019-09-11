В Улан-Удэ произвели 41 арест имущества у должников за тепло

В Улан-Удэ состоялся очередной рейд по неплательщикам



Сотрудники службы судебных приставов совместно с юристами ПАО «ТГК-14» навестили потребителей, имеющих задолженность по лицевым счетам. В списке адресов были и те, кто длительное время отказывается платить за поставляемое тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба «ТГК-14».



Всего по трём районам города работали 7 мобильных групп, в вечерние часы им удалось навестить 180 адресатов, многие визиты принесли свои плоды. В ходе рейда был произведён 41 арест имущества на общую сумму в 98 тысяч рублей. Часть арестованного имущества была изъята, в некоторых случаях удавалось найти компромисс, в результате которого после ареста ценные вещи оставались на ответственное хранение у хозяина.



- В случае, если имущество оставляют на ответственное хранение, должник предупреждается об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ, за незаконную передачу имущества, подвергнутого аресту. Поэтому оплата долга – единственный выход чтобы сохранить арестованную технику, - отметила Надежда Моросова, начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов №1 г Улан-Удэ.



«Теплоэнергосбыт Бурятии» призывает вовремя оплачивать тепло и горячую воду, чтобы сохранить свое имущество, поскольку подобные рейды проходят регулярно. С начала года в ходе совместной работы с УФССП было арестовано имущества на сумму более чем 1,5 миллиона рублей.

