В Бурятии оштрафовали лесозаготовителей

Прокуратура выявила нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии нарушали закон о лесопользовании в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории района.



На двух пунктах, принадлежащих ООО «Бонитет», ООО «Сокол», выявлены нарушения при учёте древесины. Информация в отчётах о принятой и отгруженной древесине не соответствовала фактическим данным, в единой государственной автоматизированной информационной системе учёта древесины соответствующие сведения не были скорректированы.



В отношении руководителей обществ возбуждены производства об административном правонарушении. Им назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому.



- В нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об отходах производства на территориях пунктов не были оборудованы места накопления отходов переработки древесины, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководителям внесены представления, которые удовлетворены. Лесопользователи приняли меры по направлению корректировки отчётных сведений в министерство природных ресурсов республики, оборудованы места накопления отходов переработки древесины, земельные участки очищены от порубочных остатков.



2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

