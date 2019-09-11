В Бурятии оштрафовали лесозаготовителей

Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии нарушали закон о лесопользовании в деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории района.
На двух пунктах, принадлежащих ООО «Бонитет», ООО «Сокол», выявлены нарушения при учёте древесины. Информация в отчётах о принятой и отгруженной древесине не соответствовала фактическим данным, в единой государственной автоматизированной информационной системе учёта древесины соответствующие сведения не были скорректированы.
В отношении руководителей обществ возбуждены производства об административном правонарушении. Им назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому.
- В нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об отходах производства на территориях пунктов не были оборудованы места накопления отходов переработки древесины, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителям внесены представления, которые удовлетворены. Лесопользователи приняли меры по направлению корректировки отчётных сведений в министерство природных ресурсов республики, оборудованы места накопления отходов переработки древесины, земельные участки очищены от порубочных остатков.
2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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