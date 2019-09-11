По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября по республике ночью местами небольшие дожди, по юго-западу умеренный мокрый снег и снег
Утром местами туман. Днём местами умеренные дожди, возможны грозы, по юго-западным районам мокрый снег и снег, местами сильный.
Ветер ночью восточный 3-8, местами до 9-14, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами до 12-17 м/с.Температура ночью 5-10 тепла, местами до 3 мороза, днём 17-22, местами до 28, по юго-западным районам при осадках 7-12 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, в конце дня небольшой дождь. Ветер ночью восточный 6-11, с переходом днём на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10, днём 22-24 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -3
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Общество, 11.09.2019
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