В Бурятии температура опускалась до -3

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября по республике ночью местами небольшие дожди, по юго-западу умеренный мокрый снег и снег



Утром местами туман. Днём местами умеренные дожди, возможны грозы, по юго-западным районам мокрый снег и снег, местами сильный.



Ветер ночью восточный 3-8, местами до 9-14, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами до 12-17 м/с.Температура ночью 5-10 тепла, местами до 3 мороза, днём 17-22, местами до 28, по юго-западным районам при осадках 7-12 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, в конце дня небольшой дождь. Ветер ночью восточный 6-11, с переходом днём на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10, днём 22-24 тепла.