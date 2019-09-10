В Улан-Удэ поставили заплатку на памятник купцу

После того, как подростки отпилили сундучок верхнеудинскому купцу, памятник стал популярным
Как сообщал «Байкал-Daily», двое мальчиков, 13 и 15 лет, повредили памятник верхнеудинскому купцу
, что стоит на улице Ленина возле «Сбербанка». Друзья отпилили часть сундучка купца ради денег, которые туда бросают туристы. Уловом в основном оказались мелкие монеты, но были и купюры, в том числе китайские юани и один доллар.
Сегодня на памятник купцу наложили заплатку, чтобы дыра не была видна.
Весь день вокруг памятника наблюдается ажиотаж. Люди подходят и рассматривают повреждение. Говорят, что услышали об этом в новостях и решили посмотреть поближе.
Когда именно памятник приведут в порядок, пока информации не было.
Как сообщал «Байкал-Daily», шесть лет назад спустя короткое время после открытия памятника Чехову на улице Ленина вандалы сломали пенсне
. По факту вандализма МВД проводило проверку.
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