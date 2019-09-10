На Байкале пройдёт фестиваль омуля

V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке



Фестиваль омуля будет проходить 5 октября. В программе выпуск мальков омуля в реку Ангара, выступление творческих коллективов и ансамблей, розыгрыш призов и подарков.



Организаторы обещают вкусную уху для всех желающих, не уточняя, из какой она будет рыбы. Напомним, вылов омуля на Байкале запрещён.



