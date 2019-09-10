V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке
Фестиваль омуля будет проходить 5 октября. В программе выпуск мальков омуля в реку Ангара, выступление творческих коллективов и ансамблей, розыгрыш призов и подарков.
Организаторы обещают вкусную уху для всех желающих, не уточняя, из какой она будет рыбы. Напомним, вылов омуля на Байкале запрещён.
На Байкале пройдёт фестиваль омуля
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