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На Байкале пройдёт фестиваль омуля

На Байкале пройдёт фестиваль омуля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке

Фестиваль омуля будет проходить 5 октября. В программе выпуск мальков омуля в реку Ангара, выступление творческих коллективов и ансамблей, розыгрыш призов и подарков.

Организаторы обещают вкусную уху для всех желающих, не уточняя, из какой она будет рыбы. Напомним, вылов омуля на Байкале запрещён.

Байкал омуль
 
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