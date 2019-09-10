Наибольшее количество обращений поступило по плате управляющим компаниям
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области за первое полугодие 2019 года помогла вернуть собственникам, проживающим в многоквартирных домах, незаконно начисленные средства за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма возвращённых платежей составила14 млн 532 тыс. рублей.
В первом полугодии наибольшее количество обращений поступило по вопросам правильности начисления платы за жилищные услуги управляющими компаниями. В частности, вопросы возникали из-за неправомерного повышения тарифов за содержание жилого помещения в одностороннем порядке, корректировок платы за отопление согласно фактическим показаниям приборов учёта за 2018 год, неисполнения обязанностей управляющими компаниями, правильности и заполнения платежных документов.
Особая группа претензий касается не исключения с 1 января 2019 года управляющими компаниями платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из состава оплаты за содержание жилого помещения.
В первом полугодии специалисты службы рассмотрели 312 обращений граждан по вопросам задвоения платы за вывоз ТКО. Было проведено 156 проверок, выдано 120 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 77 дел о привлечении к административной ответственности. По неисполнению предписаний возбуждено пять административных дел по статье 19.5 часть 24 КоАП РФ.
ПАО «Иркутскэнерго» по настоянию жилнадзора вернуло на лицевые счета граждан, проживающих в микрорайоне Зеленый Иркутска, за предоставленную услугу ненадлежащего качества по горячему водоснабжению в размере 896 тыс. рублей.
В августе специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Жителям Иркутской области вернули 14 миллионов переплаты за ЖКХ
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