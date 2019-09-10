Жителям Иркутской области вернули 14 миллионов переплаты за ЖКХ

Наибольшее количество обращений поступило по плате управляющим компаниям



Служба государственного жилищного надзора Иркутской области за первое полугодие 2019 года помогла вернуть собственникам, проживающим в многоквартирных домах, незаконно начисленные средства за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма возвращённых платежей составила14 млн 532 тыс. рублей.



В первом полугодии наибольшее количество обращений поступило по вопросам правильности начисления платы за жилищные услуги управляющими компаниями. В частности, вопросы возникали из-за неправомерного повышения тарифов за содержание жилого помещения в одностороннем порядке, корректировок платы за отопление согласно фактическим показаниям приборов учёта за 2018 год, неисполнения обязанностей управляющими компаниями, правильности и заполнения платежных документов.



Особая группа претензий касается не исключения с 1 января 2019 года управляющими компаниями платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из состава оплаты за содержание жилого помещения.



В первом полугодии специалисты службы рассмотрели 312 обращений граждан по вопросам задвоения платы за вывоз ТКО. Было проведено 156 проверок, выдано 120 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 77 дел о привлечении к административной ответственности. По неисполнению предписаний возбуждено пять административных дел по статье 19.5 часть 24 КоАП РФ.



ПАО «Иркутскэнерго» по настоянию жилнадзора вернуло на лицевые счета граждан, проживающих в микрорайоне Зеленый Иркутска, за предоставленную услугу ненадлежащего качества по горячему водоснабжению в размере 896 тыс. рублей.



В августе специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.





