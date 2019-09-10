Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»
В эту субботу (14 сентября) в музее истории Улан-Удэ покажут фильм «Капитан Фантастик».
- Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей? – говорится в анонсе к картине.
Начало киновечера в 18:00.
Вход свободный.
Возрастное ограничение - 16+.
В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»
Визит состоялся в рамках обмена опытом
Инициативная группа реализовала проект «Эхо Кударинской степи»
Прошло очередное занятие в рамках акции «Живи, лес!»
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи
На станции Онохой отсутствует виадук
На Байкале прошла экологическая акция «360»
В субботу в столице Бурятии пройдёт экологическая акция
Сейчас в здании идёт монтаж окон
Улан-удэнец забрал свой приз из Москвы
Организация будет также 5 лет нести гарантии за квартиры
В Бурятии впервые состоится республиканский парад юнармейцев
Необычное исследование провёл портал ТурСтат
Ожидается понижение дневных температур сразу на 15 градусов