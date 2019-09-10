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В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер

В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»

В эту субботу (14 сентября) в музее истории Улан-Удэ покажут фильм «Капитан Фантастик».

- Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей? – говорится в анонсе к картине.

Начало киновечера в 18:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение - 16+. 
кинофильм музей
 
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