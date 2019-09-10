В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер

Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»



В эту субботу (14 сентября) в музее истории Улан-Удэ покажут фильм «Капитан Фантастик».



- Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей? – говорится в анонсе к картине.



Начало киновечера в 18:00.



Вход свободный.



Возрастное ограничение - 16+.

