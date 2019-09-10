Визит состоялся в рамках обмена опытом
Специалисты отдела науки и экопросвещения, туризма и рекреации Тункинского нацпарка посетили с дружественным визитом Байкальский заповедник в рамках обмена опытом.
6 сентября тункинских коллег встретила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота, которая показала и рассказала, как построена работа, взаимодействие между отделами заповедника, сообщили в нацпарке Бурятии.
Сотрудники Тункинского нацпарка посетили Байкальский заповедник
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