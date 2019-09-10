Лесники Бурятии с детьми рассуждали о пользе деревьев

Прошло очередное занятие прошло в рамках акции «Живи, лес!»



Во всех районах Бурятии сотрудники лесной охраны проводят беседы, практические занятия как с детьми, так и со взрослыми в рамках акции «Живи, лес!».



Так, тематическое занятие провели сотрудники Джидинского лесничества с первоклашками Булыкской средней общеобразовательной школы. В игровой и занимательной форме дети узнали о жизни насекомых и их адаптации к предстоящей зиме.



- Также, лесники рассказали детям правила поведения в лесу, как ориентироваться в лесу, и что делать, если заблудился. Ребята, совсем как взрослые рассуждали о пользе деревьев в природе и необходимости сохранения леса для жизни человека, - сообщает пресс-служба РАЛХ.



Для закрепления знаний дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка».



- Разъясняя и напоминая детям о простейших правилах пожарной безопасности, мы можем быть уверены в надёжности светлого будущего. Ведь уже сейчас, соблюдая простейшие правила поведения в лесу, мы не только сохраняем лесные богатства в настоящем, но и бережём их для последующих поколений, - поясняют лесники.

