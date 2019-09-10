Старшеклассников Бурятии призвали не слушать музыку при переходе дороги





Отдельное внимание автоинспекторы уделили теме использования гаджетов и попросили подростков отказаться от прослушивания музыки и разговоров по телефону при переходе дороги. Также ребятам напомнили о пользе ношения световозвращающих элементов.



В Селенгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с учащимися старших классов школы №4 Гусиноозерска. Темой занятий стали вопросы безопасного поведения на проезжей части.- Во время беседы старшеклассникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Автоинспекторы проинформировали их о состоянии аварийности на дорогах республики и района, в том числе, с участием несовершеннолетних, - сообщает УГИБДД по Бурятии.Сотрудники ГИБДД рассказали, что в некоторых случаях школьники сами провоцируют дорожно-транспортные происшествия.- Переход дороги в неустановленном месте или неожиданный выход на проезжую часть могут привести к печальным последствиям, - добавили полицейские.Старшеклассников призвали к внимательности и ответственном поведении на проезжей части.