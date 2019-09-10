Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи
С офицерами управления соединений и военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась комплексная радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.
К мероприятиям было привлечено более 1 тысячи человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт», радиорелейное оборудование, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии более тысячи связистов задействованы в радиотренировке
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