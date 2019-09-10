В Бурятии более тысячи связистов задействованы в радиотренировке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи



С офицерами управления соединений и военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась комплексная радиотренировка.



В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.



При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.



К мероприятиям было привлечено более 1 тысячи человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции «Азарт», радиорелейное оборудование, сообщает пресс-служба ВВО.

