Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

Между экзаменационными днями основного периода ЕГЭ будет перерыв не менее двух дней
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год. Проекты расписания опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Начнётся досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
- Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного экзаменационного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск, – прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдёт в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).
Заявления на участие в государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (ГИА-11) принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.
Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
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