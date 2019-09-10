Юбиляру исполнилось 90 лет
В Курумканском районе Бурятии 9 сентября 90 лет отметил ветеран тыла и труда Жигжитов Бошикто Дымбренович. Долгожителя с юбилеем поздравил районный отдел социальной защиты населения и пожелал крепкого здоровья, бодрости и долгих лет.
Бошикто Дымбренович родился в 1929 году в Урда-Аяне Дыренского сельсовета, здесь и прошло его детство. Во время войны, как и все подростки, трудился в тылу наравне со взрослыми. После армии работал в родном совхозе на разных должностях. Был ветеринаром, бригадиром, луговодом, заведующим складом, станочником в межхозяйственном лесхозе. Его труд был отмечен многими почётными грамотами и благодарностями, среди наград – множество юбилейных медалей. В 1989 году он ушел на заслуженный отдых. Вместе с женой вырастили 3 дочек, 7 внуков и 13 правнуков.
Несмотря на преклонный возраст, Бошикто Дымбренович ещё крепок, бодр, у него отличная память, он всегда в курсе всех событий в стране, районе, принимает активное участие в жизни внуков и правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
В Курумканском районе Бурятии поздравили долгожителя
Общество, Фото:
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