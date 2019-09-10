Соревноваться будут в «капанне бульбы», «тяганне бульбы» и «метанне бульбы»
Первый чемпионат по картохингу (белорусскому троеборью) пройдёт 14 сентября в селе Тургеневка Баяндаевского района Иркутской области в рамках празднования 110-летнего юбилея белорусского села.
Картохинг – командная спортивная дисциплина, включающая в себя «капанне бульбы» (копание картофеля на скорость), «тяганне бульбы» (переноска картофеля на скорость) и «метанне бульбы» (метание картофеля на дальность). Данное состязание будет проводиться впервые и обещает быть очень интересным.
Сбор и регистрация команд у дома культуры села Тургеневка в 11:00, старт соревнований – в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на администрацию муниципального образования.
В Усть-Ордынском округе пройдёт чемпионат по картохингу
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