Необычное исследование провёл портал ТурСтат
Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших городов России с самыми красивыми женщинами по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе России самые красивые женщины.
Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. Иркутск вошёл в двадцатку этого рейтинга, Улан-Удэ здесь не оказалось вовсе.
За Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару — по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — по 3%, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.
На онлайн-опрос, проведённый на сайте ТурСтат в сентябре 2019 года, ответили около двухсот интернет-посетителей сайта.
Иркутск вошёл в топ городов с самыми красивыми женщинами, а Улан-Удэ – нет
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