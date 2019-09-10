Иркутск вошёл в топ городов с самыми красивыми женщинами, а Улан-Удэ – нет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Необычное исследование провёл портал ТурСтат



Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших городов России с самыми красивыми женщинами по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе России самые красивые женщины.



Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. Иркутск вошёл в двадцатку этого рейтинга, Улан-Удэ здесь не оказалось вовсе.



За Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару — по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — по 3%, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.



На онлайн-опрос, проведённый на сайте ТурСтат в сентябре 2019 года, ответили около двухсот интернет-посетителей сайта.





