 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Сентября

09 Сентября

Популярное

Иркутск вошёл в топ городов с самыми красивыми женщинами, а Улан-Удэ – нет

Иркутск вошёл в топ городов с самыми красивыми женщинами, а Улан-Удэ – нет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Необычное исследование провёл портал ТурСтат

Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших городов России с самыми красивыми женщинами по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе России самые красивые женщины.

Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. Иркутск вошёл в двадцатку этого рейтинга, Улан-Удэ здесь не оказалось вовсе.

За Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару — по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — по 3%, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.

На онлайн-опрос, проведённый на сайте ТурСтат в сентябре 2019 года, ответили около двухсот интернет-посетителей сайта.


рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Закупку «сиротских» квартир передали Ипотечной корпорации Бурятии
Закупку «сиротских» квартир передали Ипотечной корпорации Бурятии
Общество, 10.09.2019
Организация будет также 5 лет нести гарантии за квартиры
В Улан-Удэ развернут гигантскую георгиевскую ленту
В Улан-Удэ развернут гигантскую георгиевскую ленту
Общество, 10.09.2019
В Бурятии впервые состоится республиканский парад юнармейцев
Жителей Бурятии предупреждают о резком ухудшении погоды
Жителей Бурятии предупреждают о резком ухудшении погоды
Общество, 10.09.2019
Ожидается понижение дневных температур сразу на 15 градусов
Забайкалка пыталась продать украденную мебель
Забайкалка пыталась продать украденную мебель
Общество, 10.09.2019
Объявление о продаже она разместила в Интернете 
Юбилейный вечер писательницы прошёл в Национальной библиотеке
Юбилейный вечер писательницы прошёл в Национальной библиотеке
Общество, 10.09.2019
Вечер был посвящён 60-летию Татьяны Григорьевой

Предприниматели Бурятии не сообщили о поступлении фруктов и орехов
Предприниматели Бурятии не сообщили о поступлении фруктов и орехов
Общество, 10.09.2019
Бизнесмены не уведомили Россельхознадзор надлежащим образом 
В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
Общество, 10.09.2019
Всю ночь на площади Советов начался стихийный митинг, который продолжается до сих пор  
Улан-удэнец оплатил долг в 480 тысяч, чтобы выехать за рубеж
Улан-удэнец оплатил долг в 480 тысяч, чтобы выехать за рубеж
Общество, 10.09.2019
Алиментщику потребовалось оперативное лечение в зарубежной клинике
В Бурятии одиноким пенсионерам назначили субсидии на оплату ЖКУ
В Бурятии одиноким пенсионерам назначили субсидии на оплату ЖКУ
Общество, 10.09.2019
Срок предоставления субсидии продлевается без личного обращения в органы соцзащиты
В центре Улан-Удэ нашли «ногу»
В центре Улан-Удэ нашли «ногу»
Общество, 10.09.2019
Горожане гадают, как в кустах появился протез
В Бурятии прошёл молодёжный фестиваль этномузыки
В Бурятии прошёл молодёжный фестиваль этномузыки
Общество, 10.09.2019
Участниками фестиваля стали представители сельских поселений Тункинского района, Иркутской области, районов Бурятии и Монголии

3 улицы в Улан-Удэ оставались без света
3 улицы в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 10.09.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^