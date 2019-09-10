В Иркутске пробегут «Кросс Нации»

Всероссийский день бега отметят в центре Иркутска 21 сентября



В центре Иркутска 21 сентября пройдёт всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», в котором могут принять участие все желающие не моложе шести лет. Начало соревнований – в 10:00 часов на площади у памятника Александру III.



Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. На дистанцию 6 км могут зарегистрироваться девушки 19 лет и младше. Юноши 19 лет и младше, женщины 20 лет и старше могут также выбрать дистанцию 8 км. Самая большая дистанция – 12 км, её предстоит преодолеть мужчинам 20 лет и старше. Детский забег на 1 км рассчитан на детей 6-9 лет.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 18 по 20 сентября с 9:00 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:45) по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Пройти регистрацию можно и 21 сентября с 8:30 до 10:00 на месте старта. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.



Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки минспорта России.

