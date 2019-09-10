Спортсменки побили рекорд в эстафете 100х200х400х800 метров, установленный командой Московской области
Команда Иркутской области в составе Юлии Казариновой, Анастасии Доманиной, Ирины Гущенец и Ольги Родиошкиной заняла первое место и установила рекорд России в эстафете 100х200х400х800 метров на первенстве России по эстафетному бегу среди юниорок до 20 лет. Соревнования с 8 по 9 сентября проходили в Сочи.
Новый рекорд, установленный спортсменками, составил 3:41,54. Предыдущий (3:42,44) был установлен в сентябре 2016 года командой Московской области, в состав которой входили Екатерина Алексеева, Анастасия Еремеева, Елизавета Валуева, Кристина Хлебникова.
Также команда Иркутской области победила и в эстафете 4х800 метров с результатом 8:55,86 среди юниорок до 20 лет. В составе команды Приангарья были Анна Лелякова, Александра Шереметьева, Ирина Гущенец и Ольга Родиошкина.
Кроме того, Юлия Казаринова, Анастасия Доманина, Александра Шереметьева, Ирина Гущенец выиграли бронзу в эстафете 100х200х300х400 метров, финишировав с результатом 2:14,75.
На первенстве России среди юниоров до 20 лет серебряными призёрами стали Владислав Скулин, Никита Овсянников, Евгений Дронов и Андрей Бадейников в эстафете 100х200х300х400 метров. Результат ребят составил 1:57,54.
Также среди юниоров до 20 лет в эстафете 100х200х400х800 метров команда Иркутской области стала третьей. Результат 3:18,41 показали Александр Мамбергер, Евгений Дронов, Савелий Хохлов и Сергей Величко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Бегуны из Иркутской области установили рекорд России
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