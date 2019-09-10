Ожидается понижение дневных температур сразу на 15 градусов
Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в Бурятии. По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября утром и днём по юго-западным районам ожидается дождь с переходом в мокрый снег, по Окинскому району сильный снег.
12 сентября в большинстве районов дожди, местами с мокрым снегом, понижение дневных температур на 8-15 градусов, усиление ветра до 13-18 м/с.
Главное управление МЧС по Бурятии рекомендует в такую погоду водителям воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.
Жителей Бурятии предупреждают о резком ухудшении погоды
Общество, Фото:
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