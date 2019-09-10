Жителей Бурятии предупреждают о резком ухудшении погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается понижение дневных температур сразу на 15 градусов



Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в Бурятии. По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября утром и днём по юго-западным районам ожидается дождь с переходом в мокрый снег, по Окинскому району сильный снег.



12 сентября в большинстве районов дожди, местами с мокрым снегом, понижение дневных температур на 8-15 градусов, усиление ветра до 13-18 м/с.



Главное управление МЧС по Бурятии рекомендует в такую погоду водителям воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.





