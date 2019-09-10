Забайкалка пыталась продать украденную мебель

Объявление о продаже она разместила в Интернете



9 сентября в ОМВД России по Хилокскому району Забайкальского края поступило сообщение о краже из квартиры в посёлке Могзон. Как оказалось, родственник заявительницы, около года назад, попросил её присмотреть за своим домом на время длительного отсутствия, однако родственница посещала вверенный ей дом редко.



В выходные, женщина увидела в интернете объявление о продаже кухонного уголка и дивана, похожие на те, что имеются в доме родственника. Она пришла в квартиру и обнаружила пропажу мебели.



По подозрению в краже была установлена и задержана 24-летняя местная жительница, которая ещё около года назад, зная об отсутствии хозяина дома, совершала кражу, а сейчас решила продать мебель.



Возбуждено уголовное дело. Имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по забайкальскому краю.

