Объявление о продаже она разместила в Интернете
9 сентября в ОМВД России по Хилокскому району Забайкальского края поступило сообщение о краже из квартиры в посёлке Могзон. Как оказалось, родственник заявительницы, около года назад, попросил её присмотреть за своим домом на время длительного отсутствия, однако родственница посещала вверенный ей дом редко.
В выходные, женщина увидела в интернете объявление о продаже кухонного уголка и дивана, похожие на те, что имеются в доме родственника. Она пришла в квартиру и обнаружила пропажу мебели.
По подозрению в краже была установлена и задержана 24-летняя местная жительница, которая ещё около года назад, зная об отсутствии хозяина дома, совершала кражу, а сейчас решила продать мебель.
Возбуждено уголовное дело. Имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по забайкальскому краю.
Забайкалка пыталась продать украденную мебель
Общество, Фото:
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