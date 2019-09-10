В Иркутской области появился первый крытый скейт-парк

Спортсмены из Иркутска и Читы приехали в Братск опробовать новый спорткомплекс
В Братске 7 сентября состоялась презентация нового всесезонного тренировочного комплекса «Илим скейт-парк» и первые соревнования. Это первый крытый скейт-парк на территории Иркутской области, предназначенный для занятий экстремальными видами спорта, и одно из лучших спортивных сооружений такого типа по всей России.
Впервые идея строительства крытого скейт-парка прозвучала в 2015 году во время одного из мероприятий в Доме молодёжи. Уже в июне 2016 года здесь начались работы – была отремонтирована крыша и помещение для будущего парка. На сегодняшний день заменена система отопления, вмонтированы новые витражи и освещение, установлена вентиляция. А также построены фигуры для катания.
- Здорово, что этот комплекс подходит для занятий сразу несколькими видами велоспорта. Насколько мне известно, подобного скейт-парка нет ни в одном городе от Красноярска до Дальнего Востока. Планирую проводить здесь всё своё свободное время, – поделился участник соревнований по ВМХ-спорту Леонид Валобуев.
Соревнования по ВМХ-спорту собрали в Братске лучших спортсменов экстремальных видов спорта от 14 до 30 лет. В специальной номинации участие приняли дети младшего возраста. В город прибыли победители областных и всероссийских турниров по скейтбордингу и велоспорту из Вихоревки, Иркутска и Читы.
В итоге все призовые места по скейтбордингу заняли братчане – Артём Коровин, Виктор Воронинский. Василий Сальников. Брасткие спортмены также взяли 2 и 3 место по ВМХ-велоспорту, их опередил Кирилл Арбатский из Иркутска. А в номинации «Лучший трюк» первым стал велосипедист из Читы. Все победители получили призы от спонсоров и почётные грамоты.
Участники соревнований стали первыми, кто опробовал скейт-парк в деле. Совсем скоро тренировочный комплекс будет доступен всем желающим, как только закончатся все ремонтные работы. На сегодняшний день на стадии завершения ремонт в душевых и раздевалках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
В Иркутской области появился первый крытый скейт-парк
Общество, Фото:
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