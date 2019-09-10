Российский молодёжный симфонический оркестр выступил в Улан-Удэ



9 сентября самый молодой симфонический оркестр России дал свой первый концерт в Улан-Удэ.



«В зале Русского драматического театра аншлаг. Под оглушительные аплодисменты на поклон выходят 100 лучших молодых музыкантов России – это Российский национальный молодежный симфонический оркестр открыл 81-й концертный сезон Бурятской филармонии», - сообщают в пресс-службе филармонии.



Концертная программа изначально была адресована молодёжи, так как одно из главных направлений работы оркестра – приобщение молодых людей к классической музыке. Но на концерте собрались представители разных поколений.



- Молодой коллектив, полный творческих порывов, энтузиазма и энергии, под руководством дирижёра Димитриса Ботиниса не дал повода усомниться, что классическая музыка может быть интересна каждому. В первом отделении звучали отрывки из знаменитых симфоний Л. Бетховена И. Брамса, С. Рахманинова и праздничной увертюры Д. Шостаковича, - отметили в учреждении.



Второе отделение было посвящено творчеству Чайковского. После драматической увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» оркестр сыграл одно из лучших сочинений композитора – концерт для скрипки с оркестром Ре мажор. Виртуозную партию скрипки блестяще исполнил лауреат I премии конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.



«Лёгкости концерту добавил его ведущий – музыковед и музыкальный критик Ярослав Тимофеев. Просто, доступно и с юмором он рассказывал о великих композиторах, увлекая слушателей в мир классической музыки», добавили в филармонии.



Концерт прошёл при поддержке министерства культуры России.

