В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках

Среди них были представители Иркутской области, Бурятии и Красноярского края
В Ангарске 7 сентября состоялся заключительный этап малого кубка БАМ и кубка БАМ – гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019». В соревнованиях на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» приняли участие 340 человек, ещё 54 ребенка вышли на детскую дистанцию «БАМ Kids».
- В велогонке приняли участие представители из различных муниципальных образований Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. В этот раз наши участники столкнулись с большими трудностями при прохождении дистанций. Погода внесла свои коррективы, и преодолеть дистанции было очень сложно, но все участники справились и на финише их ждали заслуженные награды, – рассказал pr-директор марафонов БАМ Артем Детышев.
Для участников было предусмотрено три дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 40 км, мини-марафон – 20 км. На дистанции 20 км среди женщин золотую медаль завоевала Карина Дмитроц из посёлка Белореченский Иркутской области, серебряная награда также у представительницы посёлка Белореченский Яны Васильевой, бронзовую медаль получила Александра Абраменко из Усолья-Сибирского. Среди мужчин на этой дистанции первым финишировал ангарчанин Егор Кривошеев, второй результат показал Алексей Визгалов из посёлка Белореченский, на третьем месте – Владислав Сахаровский из посёлка Белореченский.
На дистанции «Лайт-марафон» среди женщин лидировала ангарчанка Дарья Бессонова, второй стала иркутянка Алена Жернакова, третье место – у черемховской спортсменки Олеси Глинской. Среди мужчин первым преодолел дистанцию 40 км Павел Остриков из Усолья-Сибирского, вторым стал Сергей Мартынов из Иркутска, третьим – Леонид Овчинников из посёлка Михайловка Иркутской области.
На дистанции «Марафон» среди женщин золотую медаль завоевала Ольга Овсюкова из Иркутска, серебряную медаль выиграла Виктория Мельникова из города Железногорска в Красноярском крае, бронзовую награду получила Анастасия Донец из Красноярска. Среди мужчин на дистанции 60 км победу одержал Александр Улитин из Иркутска, второй результат показал Евгений Родионов из Красноярска, на третьем месте оказался Юрий Сурков из Усолья-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На мероприятии будут представлены овощи, фрукты и цветы
Спортсмены из Иркутска и Читы приехали в Братск опробовать новый спорткомплекс
Среди них были представители Иркутской области, Бурятии и Красноярского края
Между экзаменационными днями основного периода ЕГЭ будет перерыв не менее двух дней
Он состоится в рамках гик-фестиваля фантастики, комиксов, косплея и настольных игр
Всероссийский день бега отметят в центре Иркутска 21 сентября
V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке
Наибольшее количество обращений поступило по плате управляющим компаниям
С протестующими на площади Советов встретилась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
В регионе действует особый противопожарный режим
Задержано 4 нарушителя
Заповедное Подлеморье озвучило итоги туристического сезона
Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»
Визит состоялся в рамках обмена опытом
Инициативная группа реализовала проект «Эхо Кударинской степи»