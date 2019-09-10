В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках

Среди них были представители Иркутской области, Бурятии и Красноярского края



В Ангарске 7 сентября состоялся заключительный этап малого кубка БАМ и кубка БАМ – гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019». В соревнованиях на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» приняли участие 340 человек, ещё 54 ребенка вышли на детскую дистанцию «БАМ Kids».



- В велогонке приняли участие представители из различных муниципальных образований Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. В этот раз наши участники столкнулись с большими трудностями при прохождении дистанций. Погода внесла свои коррективы, и преодолеть дистанции было очень сложно, но все участники справились и на финише их ждали заслуженные награды, – рассказал pr-директор марафонов БАМ Артем Детышев.



Для участников было предусмотрено три дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 40 км, мини-марафон – 20 км. На дистанции 20 км среди женщин золотую медаль завоевала Карина Дмитроц из посёлка Белореченский Иркутской области, серебряная награда также у представительницы посёлка Белореченский Яны Васильевой, бронзовую медаль получила Александра Абраменко из Усолья-Сибирского. Среди мужчин на этой дистанции первым финишировал ангарчанин Егор Кривошеев, второй результат показал Алексей Визгалов из посёлка Белореченский, на третьем месте – Владислав Сахаровский из посёлка Белореченский.



На дистанции «Лайт-марафон» среди женщин лидировала ангарчанка Дарья Бессонова, второй стала иркутянка Алена Жернакова, третье место – у черемховской спортсменки Олеси Глинской. Среди мужчин первым преодолел дистанцию 40 км Павел Остриков из Усолья-Сибирского, вторым стал Сергей Мартынов из Иркутска, третьим – Леонид Овчинников из посёлка Михайловка Иркутской области.



На дистанции «Марафон» среди женщин золотую медаль завоевала Ольга Овсюкова из Иркутска, серебряную медаль выиграла Виктория Мельникова из города Железногорска в Красноярском крае, бронзовую награду получила Анастасия Донец из Красноярска. Среди мужчин на дистанции 60 км победу одержал Александр Улитин из Иркутска, второй результат показал Евгений Родионов из Красноярска, на третьем месте оказался Юрий Сурков из Усолья-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

