 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Сентября

09 Сентября

Популярное

В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках

В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди них были представители Иркутской области, Бурятии и Красноярского края

В Ангарске 7 сентября состоялся заключительный этап малого кубка БАМ и кубка БАМ – гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019». В соревнованиях на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» приняли участие 340 человек, ещё 54 ребенка вышли на детскую дистанцию «БАМ Kids».

- В велогонке приняли участие представители из различных муниципальных образований Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. В этот раз наши участники столкнулись с большими трудностями при прохождении дистанций. Погода внесла свои коррективы, и преодолеть дистанции было очень сложно, но все участники справились и на финише их ждали заслуженные награды, – рассказал pr-директор марафонов БАМ Артем Детышев.

Для участников было предусмотрено три дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 40 км, мини-марафон – 20 км. На дистанции 20 км среди женщин золотую медаль завоевала Карина Дмитроц из посёлка Белореченский Иркутской области, серебряная награда также у представительницы посёлка Белореченский Яны Васильевой, бронзовую медаль получила Александра Абраменко из Усолья-Сибирского. Среди мужчин на этой дистанции первым финишировал ангарчанин Егор Кривошеев, второй результат показал Алексей Визгалов из посёлка Белореченский, на третьем месте – Владислав Сахаровский из посёлка Белореченский.

На дистанции «Лайт-марафон» среди женщин лидировала ангарчанка Дарья Бессонова, второй стала иркутянка Алена Жернакова, третье место – у черемховской спортсменки Олеси Глинской. Среди мужчин первым преодолел дистанцию 40 км Павел Остриков из Усолья-Сибирского, вторым стал Сергей Мартынов из Иркутска, третьим – Леонид Овчинников из посёлка Михайловка Иркутской области.

На дистанции «Марафон» среди женщин золотую медаль завоевала Ольга Овсюкова из Иркутска, серебряную медаль выиграла Виктория Мельникова из города Железногорска в Красноярском крае, бронзовую награду получила Анастасия Донец из Красноярска. Среди мужчин на дистанции 60 км победу одержал Александр Улитин из Иркутска, второй результат показал Евгений Родионов из Красноярска, на третьем месте оказался Юрий Сурков из Усолья-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт маунтинбайк велоспорт велогонка Ангарск Иркутская область кубок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

УФСИН в Улан-Удэ проведёт выставку-конкурс «Дары осени»
УФСИН в Улан-Удэ проведёт выставку-конкурс «Дары осени»
Общество, 10.09.2019
На мероприятии будут представлены овощи, фрукты и цветы  
В Иркутской области появился первый крытый скейт-парк
В Иркутской области появился первый крытый скейт-парк
Общество, 10.09.2019
Спортсмены из Иркутска и Читы приехали в Братск опробовать новый спорткомплекс
В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках
В Ангарске соревновались 400 велогонщиков на маунтинбайках
Общество, 10.09.2019
Среди них были представители Иркутской области, Бурятии и Красноярского края
Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Общество, 10.09.2019
Между экзаменационными днями основного периода ЕГЭ будет перерыв не менее двух дней
В Иркутске отметят День Бэтмена
В Иркутске отметят День Бэтмена
Общество, 10.09.2019
Он состоится в рамках гик-фестиваля фантастики, комиксов, косплея и настольных игр
В Иркутске пробегут «Кросс Нации»
В Иркутске пробегут «Кросс Нации»
Общество, 10.09.2019
Всероссийский день бега отметят в центре Иркутска 21 сентября
На Байкале пройдёт фестиваль омуля
На Байкале пройдёт фестиваль омуля
Общество, 10.09.2019
V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке
Жителям Иркутской области вернули 14 миллионов переплаты за ЖКХ
Жителям Иркутской области вернули 14 миллионов переплаты за ЖКХ
Общество, 10.09.2019
Наибольшее количество обращений поступило по плате управляющим компаниям
На площади Советов Улан-Удэ танцуют «протестный» ёхор
На площади Советов Улан-Удэ танцуют «протестный» ёхор
Общество, 10.09.2019
С протестующими на площади Советов встретилась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
В Бурятии не зафиксировано лесных пожаров
В Бурятии не зафиксировано лесных пожаров
Общество, 10.09.2019
В регионе действует особый противопожарный режим
Баргузинский заповедник посетили 45 туристических групп
Баргузинский заповедник посетили 45 туристических групп
Общество, 10.09.2019
Заповедное Подлеморье озвучило итоги туристического сезона 
В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер
В Улан-Удэ в музее пройдёт киновечер
Общество, 10.09.2019
Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»
Молодёжь Бурятии устроила для онкобольных экскурсию в Корсаково
Молодёжь Бурятии устроила для онкобольных экскурсию в Корсаково
Общество, 10.09.2019
Инициативная группа реализовала проект «Эхо Кударинской степи»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^