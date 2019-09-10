Алиментщику потребовалось оперативное лечение в зарубежной клинике
В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных производств о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в отношении горожанина на сумму 480 тыс. рублей.
- Несмотря на меры, принятые судебными приставами, длительный период мужчина недобросовестно относился к выполнению родительских обязательств перед своей дочерью, а в последние 2 года вовсе перестал осуществлять платежи. Судебным приставом арестованы его счета в банках, наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по республике.
Ситуация изменилась, когда должнику потребовалось оперативное лечение в зарубежной клинике. В кратчайшие сроки мужчина нашёл необходимую сумму, связался с матерью своей дочери и выплатил весь долг.
Исполнительное производство окончено, ограничение на выезд за пределы РФ снято, в ближайшее время мужчина сможет выехать за границу.
Улан-удэнец оплатил долг в 480 тысяч, чтобы выехать за рубеж
Общество, Фото:
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