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В центре Улан-Удэ нашли «ногу»

В центре Улан-Удэ нашли «ногу»
Общество,  Фото:buryatia_online
Горожане гадают, как в кустах появился протез

В паблике buryatia_online появилась фотография протеза. По словам автора фото, протез обнаружен в кустах возле гостиницы «Бурятия».

- Кто-то потерял «ногу»? – интересуется подписчик страницы.

В комментариях люди рассуждают на эту тему, многие принялись шутить.

«Одна нога здесь, другая там», «Один билет в ад, пожалуйста», «Т-800 развалился», пишут комментаторы.

Другие же обеспокоились судьбой хозяина протеза.

«А где сам человек? Уполз, ускакал на одной или увезли? Живой?», «Очень хочется верить, что протез занесли в здание гостиницы...», «Но как потеряли-то?», пишут другие.

Некоторую ясность внёс один из подписчиков паблика. Он уверяет, что видел протезы на одной из машин «Mongol Rally».

Как сообщал «Байкал-Daily», гонка «Mongol Rally» финишировала в Бурятии. Церемония закрытия состоится 14 сентября на площади Советов в Улан-Удэ. 

находка
 
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