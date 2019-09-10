Горожане гадают, как в кустах появился протез
В паблике buryatia_online появилась фотография протеза. По словам автора фото, протез обнаружен в кустах возле гостиницы «Бурятия».
- Кто-то потерял «ногу»? – интересуется подписчик страницы.
В комментариях люди рассуждают на эту тему, многие принялись шутить.
«Одна нога здесь, другая там», «Один билет в ад, пожалуйста», «Т-800 развалился», пишут комментаторы.
Другие же обеспокоились судьбой хозяина протеза.
«А где сам человек? Уполз, ускакал на одной или увезли? Живой?», «Очень хочется верить, что протез занесли в здание гостиницы...», «Но как потеряли-то?», пишут другие.
Некоторую ясность внёс один из подписчиков паблика. Он уверяет, что видел протезы на одной из машин «Mongol Rally».
Как сообщал «Байкал-Daily», гонка «Mongol Rally» финишировала в Бурятии. Церемония закрытия состоится 14 сентября на площади Советов в Улан-Удэ.
В центре Улан-Удэ нашли «ногу»
Общество, Фото:
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Горожане гадают, как в кустах появился протез
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