Участниками фестиваля стали представители сельских поселений Тункинского района, Иркутской области, районов Бурятии и Монголии
4 сентября в курортной местности «Вышка» состоялся первый международный молодёжный фестиваль этномузыки, национальной кухни и народных ремёсел «Традиции: молодёжный взгляд», прошедший в рамках II Республиканских детских сельских спортивных игр.
Национальный парк «Тункинский» стал партнёром мероприятия и подготовил выставку сувенирной и полиграфической продукции.
Участниками фестиваля стали представители сельских поселений Тункинского района, Иркутской области, районов Бурятии и Монголии.
Палатки с авторскими товарами разместились по площадке посреди корпусов курортной местности. Напитки из таёжных трав, этнические украшения и одежду, игрушки из металла, дерева, овощи продавали на своеобразной выставке.
Выступали творческие коллективы, проходили различные мероприятия.
Завершением фестиваля стало награждение участников, а также выступление тункинской группы «Сагаан Турлааг», сообщили в нацпарке.
В Бурятии прошёл молодёжный фестиваль этномузыки
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