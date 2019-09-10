В Бурятии прошёл молодёжный фестиваль этномузыки

Участниками фестиваля стали представители сельских поселений Тункинского района, Иркутской области, районов Бурятии и Монголии



4 сентября в курортной местности «Вышка» состоялся первый международный молодёжный фестиваль этномузыки, национальной кухни и народных ремёсел «Традиции: молодёжный взгляд», прошедший в рамках II Республиканских детских сельских спортивных игр.



Национальный парк «Тункинский» стал партнёром мероприятия и подготовил выставку сувенирной и полиграфической продукции.



Участниками фестиваля стали представители сельских поселений Тункинского района, Иркутской области, районов Бурятии и Монголии.



Палатки с авторскими товарами разместились по площадке посреди корпусов курортной местности. Напитки из таёжных трав, этнические украшения и одежду, игрушки из металла, дерева, овощи продавали на своеобразной выставке.



Выступали творческие коллективы, проходили различные мероприятия.



Завершением фестиваля стало награждение участников, а также выступление тункинской группы «Сагаан Турлааг», сообщили в нацпарке.





