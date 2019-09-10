В Иркутске отметят День Бэтмена

Он состоится в рамках гик-фестиваля фантастики, комиксов, косплея и настольных игр



14 и 15 сентября в Иркутске пройдёт «GeekFest: Hard Days» – фестиваль фантастики, комиксов, косплея и настольных игр. Третий фестиваль будет проходить на двух площадках. В первый день состоятся городской квест «Герои Иркутска» и мероприятия в библиотеке имени И. П. Уткина. 15 сентября праздник продолжится на двух этажах библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.



Как сообщает иркутское гик-сообщество «GeekTime», всего в программе фестиваля приготовлено более 50 мероприятий:



- «Аллея Авторов»;

- косплей;

- настольные игры;

- ярмарка;

- презентации;

- лекции;

- конкурсы;

- квесты;

- турниры;

- квизы;

- выставка иркутских художников и комиксистов;

- «Фотосушка: 5 лет иркутской гик-культуры».



Будут проведены конкурсы комиксов и иллюстраций, косплея, фотокосплея, поэзии и фан-арта. Также в рамках фестиваля пройдёт День Бэтмена.



Возрастное ограничение 16+