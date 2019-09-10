Он состоится в рамках гик-фестиваля фантастики, комиксов, косплея и настольных игр
14 и 15 сентября в Иркутске пройдёт «GeekFest: Hard Days» – фестиваль фантастики, комиксов, косплея и настольных игр. Третий фестиваль будет проходить на двух площадках. В первый день состоятся городской квест «Герои Иркутска» и мероприятия в библиотеке имени И. П. Уткина. 15 сентября праздник продолжится на двух этажах библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.
Как сообщает иркутское гик-сообщество «GeekTime», всего в программе фестиваля приготовлено более 50 мероприятий:
- «Аллея Авторов»;
- косплей;
- настольные игры;
- ярмарка;
- презентации;
- лекции;
- конкурсы;
- квесты;
- турниры;
- квизы;
- выставка иркутских художников и комиксистов;
- «Фотосушка: 5 лет иркутской гик-культуры».
Будут проведены конкурсы комиксов и иллюстраций, косплея, фотокосплея, поэзии и фан-арта. Также в рамках фестиваля пройдёт День Бэтмена.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске отметят День Бэтмена
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Между экзаменационными днями основного периода ЕГЭ будет перерыв не менее двух дней
Он состоится в рамках гик-фестиваля фантастики, комиксов, косплея и настольных игр
Всероссийский день бега отметят в центре Иркутска 21 сентября
V ежегодный фестиваль омуля состоится в Листвянке
Наибольшее количество обращений поступило по плате управляющим компаниям
С протестующими на площади Советов встретилась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
В регионе действует особый противопожарный режим
Задержано 4 нарушителя
Заповедное Подлеморье озвучило итоги туристического сезона
Горожанам покажут фильм «Капитан Фантастик»
Визит состоялся в рамках обмена опытом
Инициативная группа реализовала проект «Эхо Кударинской степи»
Прошло очередное занятие в рамках акции «Живи, лес!»
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи