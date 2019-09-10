 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Сентября

09 Сентября

Популярное

Иркутские садоводы похвастались урожаем

Иркутские садоводы похвастались урожаем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Завершился фестиваль садоводов и огородников

В Иркутске прошёл IV фестиваль садоводов и огородников. Участие в мероприятии приняли городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества.

- В рамках фестиваля горожане ознакомились с новинками цветочных и плодовых культур, получили консультации по современным технологиям оздоровления садовых участков и другое. Кроме того, в рамках фестиваля был представлен электронный сборник рецептов от садоводов и огородников города Иркутска, - сообщает пресс-служба мэрии.

Также на IV фестивале садоводов и огородников были выбраны победители конкурса «Дары Осени» по следующим номинациям: «Осенний смак» – представление домашних заготовок; «Краски осени» – композиция из цветов и плодов, сделанных руками участников; «Плодовый гигант» – самый большой овощ или фрукт, выращенный на собственном дачном участке.


Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутские садоводы похвастались урожаем
Иркутские садоводы похвастались урожаем
Общество, 10.09.2019
Завершился фестиваль садоводов и огородников
В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
Общество, 10.09.2019
Всю ночь на площади Советов шёл стихийный митинг
На трассах в Бурятии обновят дорожную разметку
На трассах в Бурятии обновят дорожную разметку
Общество, 10.09.2019
Для этого будет использован специальный светоотражающий состав
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 10.09.2019
Приём будет проводиться совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей
Жителя Бурятии через суд лишили водительских прав
Жителя Бурятии через суд лишили водительских прав
Общество, 10.09.2019
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 10.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике днём местами небольшой дождь
В Улан-Удэ проведут ярмарку бурятской одежды
В Улан-Удэ проведут ярмарку бурятской одежды
Общество, 09.09.2019
Мероприятие пройдёт совместно с фестивалем традиционных игр народов Бурятии
Усть-ордынцы победили на молодёжной спартакиаде
Усть-ордынцы победили на молодёжной спартакиаде
Общество, 09.09.2019
Они соревновались в прыжках с парашютом и сборке-разборке автомата
В Бурятии правоохранительные органы сыграли в футбол
В Бурятии правоохранительные органы сыграли в футбол
Общество, 09.09.2019
Турнир выиграл коллектив физической культуры №42
В Агинском православный храм вновь обрел красивый облик
В Агинском православный храм вновь обрел красивый облик
Общество, 09.09.2019
Завершён ремонт фасада Свято-Никольского храма
В Иркутске состоялся чемпионат по бильярдному спорту
В Иркутске состоялся чемпионат по бильярдному спорту
Общество, 09.09.2019
Победители соревнования поедут на чемпионат Сибири
В центре Читы раскинется ярмарка даров забайкальского лета
В центре Читы раскинется ярмарка даров забайкальского лета
Общество, 09.09.2019
У садоводов и огородников можно будет купить цветы, ягоды и овощи
Велогонщица из Иркутской области победила на всероссийских соревнованиях
Велогонщица из Иркутской области победила на всероссийских соревнованиях
Общество, 09.09.2019
Она завоевала 2 «золота» в индивидуальных гонках в Хабаровском крае

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^