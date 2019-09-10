Иркутские садоводы похвастались урожаем

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Завершился фестиваль садоводов и огородников



В Иркутске прошёл IV фестиваль садоводов и огородников. Участие в мероприятии приняли городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества.



- В рамках фестиваля горожане ознакомились с новинками цветочных и плодовых культур, получили консультации по современным технологиям оздоровления садовых участков и другое. Кроме того, в рамках фестиваля был представлен электронный сборник рецептов от садоводов и огородников города Иркутска, - сообщает пресс-служба мэрии.



Также на IV фестивале садоводов и огородников были выбраны победители конкурса «Дары Осени» по следующим номинациям: «Осенний смак» – представление домашних заготовок; «Краски осени» – композиция из цветов и плодов, сделанных руками участников; «Плодовый гигант» – самый большой овощ или фрукт, выращенный на собственном дачном участке.





