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УФСИН в Улан-Удэ проведёт выставку-конкурс «Дары осени»

УФСИН в Улан-Удэ проведёт выставку-конкурс «Дары осени»
Общество,  Фото:pixabay.com
На мероприятии будут представлены овощи, фрукты и цветы

13 сентября в Улан-Удэ состоится ежегодная выставка-конкурс «Дары осени» среди подразделений УФСИН России по Республике Бурятия. В ней примут все подразделения и исправительные учреждения, а также сотрудники управления и ветераны уголовно-исполнительной системы.

В парке культуры и отдыха «Юбилейный» участники представят овощи, фрукты и цветы, выращенные на личных земельных и дачных участках. Также в рамках конкурса пройдет ярмарка выращенных овощей и продукции, производимой в исправительных учреждениях Бурятии. Начало мероприятия – в 14:00. Об этом сообщает управление по информационной политике города со ссылкой на УФСИН РФ по РБ.
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