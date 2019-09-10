Ремонтные работы продолжатся сегодня
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 сентября в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ произошло отключение холодной воды. Без благ цивилизации остались 12 домов частного сектора по улицам Оцимика, Пятницкого, Новокузнецкая, Асеева, Серова, Береговая и 8-х малоэтажных 8-квартирных жилых дома, улицы Оцимика, 28, 19, 12ж; Пятницкого,2/2, 2/6, 2/7, 4/3; Серова, 1а, а также корпус №3 детского сада №58 «Золушка» на улице Жанаева, 34.
Ремонтные работы проводились 9 сентября. В 10:00 проведено переключение с правой повреждённой линии водовода на левую. Вода появилась у потребителей с улиц Оцимика, Новокузнецкая. Время отключения составило 12 часов.
Без холодного водоснабжения остаются детский сад №58 (корпус №3) и 3 малоэтажных жилых дома по улице Пятницкого, 2/2, 2/6,2/7. В детский сад организован подвоз воды. Работы продолжался сегодня, сообщает в оперативной сводке по городу.
Детский сад в Улан-Удэ вторые сутки остаётся без холодной воды
Общество, Фото:
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