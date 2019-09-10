И.о. руководителя Следственного управления примет жителей Бурятии

Приём состоится уже в пятницу



13 сентября 2019 года с 10 до 12 часов состоится приём граждан по личным вопросам, который проведёт и.о. руководителя следственного управления СКР по Бурятии Сергей Базаров.



Приём будет проводиться в помещении следственного отдела по Прибайкальскому району следственного управления СКР по республике по адресу: село Турунтаево, улица Спортивная, 5 «б».



Чтобы попасть на приём необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3012) 21-19-40. 21-46-23.



- Напоминаем, что приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - сообщает пресс-служба республиканского Следкома.



