На трассах в Бурятии обновят дорожную разметку

Общество, Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Для этого будет использован специальный светоотражающий состав



В преддверии зимнего периода на подведомственной сети управления федеральных автодорог «Южный Байкал» подрядные организации восстанавливают и обновляют горизонтальную разметку. Нанесение горячего пластика предусмотрено в объёме более 24 тысяч квадратных метров на сложных участках автодорог, в том числе вдоль побережья озера Байкал.



Работы выполняются локально и не создают трудностей для движения транспортных средств.



- В настоящее время обновлены осевая линия разметки и пешеходные переходы во всех населённых пунктах, расположенных вдоль федеральных автодорог, - сообщат пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Для нанесения используется краска и термопластик, оба материала отличаются высокой светоотражаемостью в ночное время и в условиях ограниченной видимости.



- В этом году увеличилась площадь нанесения разметки с применением горячего пластика. Использование термопластика наиболее эффективно на участках автотрасс с высокой интенсивностью движения транспортных средств, так как он отличается повышенными эксплуатационными характеристиками, - отмечают в пресс-службе.



Федеральные дорожники настоятельно рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными в зоне производства работ. При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.



