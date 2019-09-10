Прокурор Бурятии проведёт приём граждан

Приём будет проводиться совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей



17 сентября 2019 года в 10 часов прокурор Бурятии Галина Ковалёва совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым в Селенгинском районе проведут приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.



Приём будет проходить в здании Гусиноозерской межрайонной прокуратуры по адресу: город Гусиноозерск, 2 микрорайон, дом 2а.



Чтобы попасть на приём нужно предварительно записаться. Для этого необходимо обратиться в межрайонную прокуратуру лично либо по телефонам: 8(301-45) 41-3-33, 42-7-91, 44-2-38, 42-5-76.

