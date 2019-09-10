Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.
По закону, ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтверждённое медицинским заключением, является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами.
Проверкой выявлено, что местный житель состоит на учёте в наркологическом диспансере с диагнозом, при котором управление автомобилем небезопасно.
В суд направлено административный иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами сельчанином. Суд удовлетвори иск. Водительское удостоверение признано недействительным.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии через суд лишили водительских прав
Общество, Фото:
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