По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике днём местами небольшой дождь
Ветер восточный 2-7, местами 10-15 м/с. Температура днём 19-24, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днём 21-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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