Природоохранные прокуроры убрались на Байкале

Участники собрали более 8 кубометров мусора
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура занималась очисткой от мусора территории Прибайкальского национального парка в районе посёлка Большое Голоустное на Байкале.
В акции приняли участие около 60 человек, в том числе студенты факультета Иркутского юридического института (филиала) университета прокуратуры России, работники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Голоустненской администрации, представители общественной организации «Глубина ответственности», а также волонтёры.
При прохождении прибрежной территории было собрано более 8 куб. м. мусора.
Перед началом мероприятия природоохранный прокурор прочитал лекцию об особенностях законодательства об охране озера Байкал, статусе этого уникального природного объекта, находящегося под охраной ЮНЕСКО.
По итогам трудового дня прокурор выразил благодарность всем участникам за неравнодушное отношение, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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