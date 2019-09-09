Военные Бурятии отрабатывают «артиллерийскую дуэль»

В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника



В Бурятии на полигоне Бурдуны военнослужащие приступили к контрбатарейной стрельбе с закрытых огневых позиций по аналогично расположенным огневым средствам артиллерии противника, или так называемых «Артиллерийским дуэлям». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В полевом выходе от артиллерийского соединения ВВО принимает участие свыше 500 военнослужащих, задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.



В ходе боевых стрельб беспилотники «Орлан-10» обнаруживают позиции артиллерийских батарей противника и передают их координаты на командный пункт дивизиона.



Мишени, имитирующие артиллерийские и реактивные батареи условного противника, уничтожаются и подавляются залпами из самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град». Затем подразделения оперативно меняют огневые позиции.



Особенностью стрельб является активное применение контрбатарейных радиолокационных станций «Зоопарк». Они путём определения траектории полёта снарядов обеспечивают командование точными координатами позиций артиллерии условного противника.



Совместное использование беспилотных устройств и радарных методов обнаружения целей позволяет с точностью до метра определять местонахождение артиллерийских батарей условного противника и оперативно их подавлять.

