В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу
В Прибайкальском районе Бурятии в местности Эрбеково, что вблизи села Иркилик лесники провели уборку. Помочь лесникам в экологическом десанте решили ребята из села Турунтаево.
- Ребята с удовольствием приняли участие в акции, собирали различный мусор и помогали унести его в прицеп. Задавали вопросы о тракторе, профессии лесника и лесных пожарах. Пока убирались, проверили ребят на знание правил пожарной безопасности – знают на отлично, - с улыбкой рассказывают сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза.
Совместными усилиями участники акции собрали более 40 мешков мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу. После уборки ребята смогли почувствовать себя совсем взрослыми. Им не только разрешили посидеть за рулём трактора, но и рассказали, для чего он применяется и, как лесники тушат пожары, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии лесники очищают лес от мусора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу
Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов
Таким образом у осуждённых снижается уровень стресса и нормализуется сон
Молодую предпринимательницу сравнивают с руководителями «Титана» и «Абсолюта»
Приход села размещён в бывшем сельсовете
Летом в селе Тамир Кяхтинского района при Михайло-Архангельском храме прошли третьи Детские казачьи сборы
Директор Русского драмтеатра прокомментировал присвоение ему звания почётного гражданина
Ребята убирали кострища после отдыхающих
Две спортсменки из Бурятии отобрались на первенство мира по тайскому боксу, но у них до сих пор нет билетов
Делегация из Бурятии выехала в Екатеринбург на чемпионат по боксу среди мужчин
88-й театральный сезон в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева откроется 25 сентября
Минкультуры Красноярского края вручило оперному певцу грамоту
На состязания в Тункинский район прибыли почти 1500 детей со всей Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко