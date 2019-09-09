В Бурятии лесники очищают лес от мусора

В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу



В Прибайкальском районе Бурятии в местности Эрбеково, что вблизи села Иркилик лесники провели уборку. Помочь лесникам в экологическом десанте решили ребята из села Турунтаево.



- Ребята с удовольствием приняли участие в акции, собирали различный мусор и помогали унести его в прицеп. Задавали вопросы о тракторе, профессии лесника и лесных пожарах. Пока убирались, проверили ребят на знание правил пожарной безопасности – знают на отлично, - с улыбкой рассказывают сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза.



Совместными усилиями участники акции собрали более 40 мешков мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу. После уборки ребята смогли почувствовать себя совсем взрослыми. Им не только разрешили посидеть за рулём трактора, но и рассказали, для чего он применяется и, как лесники тушат пожары, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

