Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии
Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии во вторник местами небольшой дождь, утром туман. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью +2… +7, местами до -3. Днем +21… +26, по северу до +19 градусов. В среду и четверг дожди, по юго-западу и северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью +5… +10, местами до -3 градусов. Днем +17… +22, при осадках +11… +16 градусов.
В Бурятию придут заморозки и мокрый снег
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу
Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов
Таким образом у осуждённых снижается уровень стресса и нормализуется сон
Молодую предпринимательницу сравнивают с руководителями «Титана» и «Абсолюта»
Приход села размещён в бывшем сельсовете
Летом в селе Тамир Кяхтинского района при Михайло-Архангельском храме прошли третьи Детские казачьи сборы
Директор Русского драмтеатра прокомментировал присвоение ему звания почётного гражданина
Ребята убирали кострища после отдыхающих
Две спортсменки из Бурятии отобрались на первенство мира по тайскому боксу, но у них до сих пор нет билетов
Делегация из Бурятии выехала в Екатеринбург на чемпионат по боксу среди мужчин
88-й театральный сезон в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева откроется 25 сентября
Минкультуры Красноярского края вручило оперному певцу грамоту
На состязания в Тункинский район прибыли почти 1500 детей со всей Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко