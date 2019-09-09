В Бурятию придут заморозки и мокрый снег

Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии



Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии во вторник местами небольшой дождь, утром туман. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью +2… +7, местами до -3. Днем +21… +26, по северу до +19 градусов. В среду и четверг дожди, по юго-западу и северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью +5… +10, местами до -3 градусов. Днем +17… +22, при осадках +11… +16 градусов.

