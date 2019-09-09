 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Сентября

08 Сентября

Популярное

В Бурятию придут заморозки и мокрый снег

В Бурятию придут заморозки и мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии

Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии во вторник местами небольшой дождь, утром туман. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью +2… +7, местами до -3. Днем +21… +26, по северу до +19 градусов. В среду и четверг дожди, по юго-западу и северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Ночью +5… +10, местами до -3 градусов. Днем +17… +22, при осадках +11… +16 градусов.
прогноз погоды заморозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военные Бурятии отрабатывают «артиллерийскую дуэль»
Военные Бурятии отрабатывают «артиллерийскую дуэль»
Общество, 09.09.2019
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В Бурятии лесники очищают лес от мусора
В Бурятии лесники очищают лес от мусора
Общество, 09.09.2019
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу
В Бурятию придут заморозки и мокрый снег
В Бурятию придут заморозки и мокрый снег
Общество, 09.09.2019
Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии
В колониях Бурятии осуждённые обучаются йоге
В колониях Бурятии осуждённые обучаются йоге
Общество, 09.09.2019
Таким образом у осуждённых снижается уровень стресса и нормализуется сон
Жители Бурятии умиляются девочке, продающей камни
Жители Бурятии умиляются девочке, продающей камни
Общество, 09.09.2019
Молодую предпринимательницу сравнивают с руководителями «Титана» и «Абсолюта»
По Малому Куналею в Бурятии прошёл крестный ход
По Малому Куналею в Бурятии прошёл крестный ход
Общество, 09.09.2019
Приход села размещён в бывшем сельсовете
Детские казачьи сборы прошли в Бурятии
Детские казачьи сборы прошли в Бурятии
Общество, 09.09.2019
Летом в селе Тамир Кяхтинского района при Михайло-Архангельском храме прошли третьи Детские казачьи сборы
Звание почётного гражданина Улан-Удэ шокировало Петра Степанова
Звание почётного гражданина Улан-Удэ шокировало Петра Степанова
Общество, 09.09.2019
Директор Русского драмтеатра прокомментировал присвоение ему звания почётного гражданина
Дети убрались за «дикими» туристами на Ольхоне
Дети убрались за «дикими» туристами на Ольхоне
Общество, 09.09.2019
Ребята убирали кострища после отдыхающих
В Бурятии собирают деньги на поездку спортсменок на первенство мира
В Бурятии собирают деньги на поездку спортсменок на первенство мира
Общество, 09.09.2019
Две спортсменки из Бурятии отобрались на первенство мира по тайскому боксу, но у них до сих пор нет билетов
Делегация из Бурятии посещает чемпионат по боксу в Екатеринбурге
Делегация из Бурятии посещает чемпионат по боксу в Екатеринбурге
Общество, 09.09.2019
Делегация из Бурятии выехала в Екатеринбург на чемпионат по боксу среди мужчин
Новый сезон в Бурятском театре драмы откроет «Знаменосец»
Новый сезон в Бурятском театре драмы откроет «Знаменосец»
Общество, 09.09.2019
88-й театральный сезон в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева откроется 25 сентября
Михаила Пирогова отметили за вклад в культуру Красноярского края
Михаила Пирогова отметили за вклад в культуру Красноярского края
Общество, 09.09.2019
Минкультуры Красноярского края вручило оперному певцу грамоту
В Бурятии с размахом прошли детские спортивные игры: фоторепортаж
В Бурятии с размахом прошли детские спортивные игры: фоторепортаж
Общество, 09.09.2019
На состязания в Тункинский район прибыли почти 1500 детей со всей Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^