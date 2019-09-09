Жители Бурятии умиляются девочке, продающей камни

На первом опубликованном видео девочка выглядывает из импровизированного окошка прилавка – проема в деревянном заборе. Автор поста спрашивает, может ли купить один камень, девочка соглашается, отмечая, что у неё в ассортименте только большие камни. Молодой человек расплачивается двумя листочками и прощается.









Недавно в популярных пабликах Бурятии распространились два видеоролика с участием маленькой девочки, владелицы магазина «Алиса». В паблике baikalnews публикация подписана так: «В Улан-Удэ открылся перспективный магазин камней «Алиса». Вашему вниманию интервью с директором торговой группы».На втором видео девочка дает интервью, представляется Алисой Руслановной, сообщает свой возраст (три года). Отмечает, что её одноименный магазин работает круглосуточно, а за один рабочий день предпринимательница заработала шесть листьев. На вопрос «Что вы пожелаете своим покупателям?» девочка коротко ответила: «Покупать!».В паблике bmkru первый пост набрал 26,7 тысяч просмотров, второй – 28,5 тысяч просмотров. Пользователи сети сравнивают начинающую бизнесвумен с Индирой Шагдаровой (гендиректор «Абсолюта») и Вадимом Бредний (руководитель ГК «Титан»).«Труженица. В прошлый раз брал у Алисы камни и знаете, очень понравился профессиональный и человеческий подход продавца к делу. Она нам всё разложила, показала, объяснила. Сейчас такого мало где встретишь. Поэтому теперь только к вам! Держите марку и процветания Вам», «Вдруг Вам потребуются продавцы, могу выйти в сутки, с кассой работать умею», «Не всякий сможет продать камни за два листика», «А налоги платите? ИП зарегистрировано?», «Титан» нервно курит в сторонке», - шутят улан-удэнцы.