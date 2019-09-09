Летом в селе Тамир Кяхтинского района при Михайло-Архангельском храме прошли третьи Детские казачьи сборы
24 юных казака обучались боевой и песенной традиции казаков, православному катехизису. Дети прослушали цикл духовных бесед «Невидимая брань», сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Преподавателями были инструкторы православного военно-патриотического клуба «Пересвет», инструктор международного уровня по ЕДР «Система». Работали священник и комендант сборов казачий сотник.
Кадеты были собраны из сёл Кудара-Сомон, Тамир, Шарагол Кяхтинского района, села Онохой Заиграевского района, из Кяхты, Улан-Удэ и Новосибирска. На сборах были даже юные россияне, проживающие в Турции.
Некоторые из ребят прошли казачьи сборы во второй и третий раз.
Детские казачьи сборы прошли в Бурятии
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