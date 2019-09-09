Среди пяти открытых направлений тем сочинений – «Война и мир»
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2019-2020 учебный год: «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Их озвучила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.
Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году – 4 декабря 2019 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.
Названы темы итогового сочинения для выпускников
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