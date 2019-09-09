В Улан-Удэ проведут ярмарку бурятской одежды

Мероприятие пройдёт совместно с фестивалем традиционных игр народов Бурятии



14 сентября с 13 часов в Улан-Удэ состоится выставка-ярмарка «Традиционный бурятский костюм». В мероприятии, которое проведут этнографическом музее народов Забайкалья, примут участие модельер Игорь Сарапулов, республиканский центр народного творчества, колледж традиционных искусств народов Забайкалья, салон современной трикотажной стилизованной бурятской одежды «Алан Гоа», etnoобувь «Egita» и другие.



В этот день в музее пройдёт фестиваль традиционных игр народов Бурятии, в рамках которого будут проведены мастер-классы по национальной борьбе, перетягиванию каната, бурятским шахматам, лазанию на столб, борьбе на конях, состязанию по перетягиванию палки, битве на бревне с подушками, метанию гири, шагай наадан и многому другому. Будет проведён чемпионат по разбиванию хребтовой кости, где главным призом станет автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.



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