Мероприятие пройдёт совместно с фестивалем традиционных игр народов Бурятии
14 сентября с 13 часов в Улан-Удэ состоится выставка-ярмарка «Традиционный бурятский костюм». В мероприятии, которое проведут этнографическом музее народов Забайкалья, примут участие модельер Игорь Сарапулов, республиканский центр народного творчества, колледж традиционных искусств народов Забайкалья, салон современной трикотажной стилизованной бурятской одежды «Алан Гоа», etnoобувь «Egita» и другие.
В этот день в музее пройдёт фестиваль традиционных игр народов Бурятии, в рамках которого будут проведены мастер-классы по национальной борьбе, перетягиванию каната, бурятским шахматам, лазанию на столб, борьбе на конях, состязанию по перетягиванию палки, битве на бревне с подушками, метанию гири, шагай наадан и многому другому. Будет проведён чемпионат по разбиванию хребтовой кости, где главным призом станет автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проведут ярмарку бурятской одежды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они соревновались в прыжках с парашютом и сборке-разборке автомата
Турнир выиграл коллектив физической культуры №42
Завершён ремонт фасада Свято-Никольского храма
Победители соревнования поедут на чемпионат Сибири
У садоводов и огородников можно будет купить цветы, ягоды и овощи
Она завоевала 2 «золота» в индивидуальных гонках в Хабаровском крае
Соревноваться будут сборные команды муниципальных районов и городских округов края
Они выиграли в Назрани две бронзовые медали
Юбиляры воспитали двоих сыновей и сейчас помогают растить внучку
Гостей праздника угощали бухлёром, пловом и драниками
Среди пяти открытых направлений тем сочинений – «Война и мир»
Подключение потребителей будет производиться поэтапно
Участники собрали более 8 кубометров мусора
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу