Иркутские дзюдоисты стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: федерация дзюдо России

Они выиграли в Назрани две бронзовые медали



Спортсмены из Иркутска Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов выиграли бронзовые медали на чемпионате России по дзюдо среди мужчин. Соревнования с 5 по 8 сентября проходили в Назрани.



Рамазан Абдулаев выступал в весовой категории до 60 кг. Он одержал победу над соперниками из республики Адыгея, Чеченской республики, Краснодарского края. Затем он уступил адыгейскому спортсмену Дамиру Меремову, который по итогам соревнований стал серебряным призёром.



В схватке за бронзу Рамазан Абдулаев победил московского представителя Обида Джебова. Победителем в весе до 60 кг стал дзюдоист из Свердловской области Сахават Гаджиев, еще одно бронза – у Альберта Огузова (Ханты-Мансийский автономный округ).



Мурад Чопанов выступал в весе до 66 кг и выиграл схватки у представителей республик Бурятия, Татарстан, Краснодарского края и Челябинской области. Уступил Мурад спортсмену из Свердловской области Мулораджабу Халифаеву, который стал обладателем золотой медали.



Во встрече за бронзу Мурад Чопанов оказался сильнее Ислама Циканова из Кемеровской области. Серебряным призёром в весе до 66 кг стал Исмаил Часыгов (Республика Ингушетия). Ещё одну бронзовую награду завоевал Казбек Нагучев (Краснодарский край).



Теперь воспитанники иркутского клуба «Мори» примут участие в тренировочных сборах в Адлере. Затем им предстоит участвовать в кубке Европы, а в начале ноября в Ижевске Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов будут участвовать в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

