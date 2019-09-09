Турнир выиграл коллектив физической культуры №42
XXVII республиканский турнир по футболу среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии, посвящённого памяти майора внутренней службы Василия Дмитриевича Балитхаева, традиционно состоялся в Улан-Удэ в конце августа. В свое время Василием Дмитриевичем была создана и организованна футбольная команда «Динамо», за которую он сам выступал, сейчас в его честь проводится турнир по футболу.
В турнире на центральном стадионе приняли участие 8 команд. По первым играм уже стало понятно, что каждая команда будет бороться до последнего и не упустит свой шанс сыграть в финале.
По итогам двух дней игр в полуфинале встретились команды КФК №41 и КФК №2-Хоринск, КФК №42 и Ветераны «Динамо». Команда КФК №41 и КФК №42 одержали уверенные победы в полуфинальных играх над своими соперниками.
В борьбе за бронзовые медали сильнейшими оказались футболисты КФК №2-Хоринск, обыграв своих оппонентов со счётом 7:0. В финале с первых минут матча было понятно, что команда КФК №42 настроена только на победу. Реализовав все стандарты и проведя ряд результативных атак, команда вышла вперёд, а встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды коллектива физической культуры №42. Серебряным призёром стали футболисты КФК №41. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.
В Бурятии правоохранительные органы сыграли в футбол
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