В Бурятии правоохранительные органы сыграли в футбол

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия

Турнир выиграл коллектив физической культуры №42



XXVII республиканский турнир по футболу среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии, посвящённого памяти майора внутренней службы Василия Дмитриевича Балитхаева, традиционно состоялся в Улан-Удэ в конце августа. В свое время Василием Дмитриевичем была создана и организованна футбольная команда «Динамо», за которую он сам выступал, сейчас в его честь проводится турнир по футболу.



В турнире на центральном стадионе приняли участие 8 команд. По первым играм уже стало понятно, что каждая команда будет бороться до последнего и не упустит свой шанс сыграть в финале.



По итогам двух дней игр в полуфинале встретились команды КФК №41 и КФК №2-Хоринск, КФК №42 и Ветераны «Динамо». Команда КФК №41 и КФК №42 одержали уверенные победы в полуфинальных играх над своими соперниками.



В борьбе за бронзовые медали сильнейшими оказались футболисты КФК №2-Хоринск, обыграв своих оппонентов со счётом 7:0. В финале с первых минут матча было понятно, что команда КФК №42 настроена только на победу. Реализовав все стандарты и проведя ряд результативных атак, команда вышла вперёд, а встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды коллектива физической культуры №42. Серебряным призёром стали футболисты КФК №41. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.