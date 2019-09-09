88-й театральный сезон в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева откроется 25 сентября
По традиции, очередной сезон начнется с премьерного спектакля — «Тугшан. Знаменосец» по одноимённой пьесе Саяна Жамбалова, сообщили в Бурятском театре драмы.
Эта история о молодом человеке, который проходит через различные испытания в поисках родового знамени. В пути ему открывается таинственный мир духов, он обретает друзей и встречает свою любовь. Спектакль о сложной взаимосвязи мира предков и реальной жизни, об уважении к традициям рода и поиске внутреннего Я.
Режиссёр - Виктория Печерникова
Художник - Анна Бубнова
Композитор - Сойжин Жамбалова
Помощник режиссёра - Елена Дамбаева
Роли исполняют: народная артистка России Марта Зориктуева, заслуженный артист России Олег Бабуев, народные артисты Бурятии Болот Динганорбоев, Биликто Дамбаев, заслуженная артистка Бурятии Галина Галсанова, молодые артисты Булат Самбилов, Дашинима Доржиев, Ольга Ломбоева- Ранжилова и Тунгалаг Дашиева.
Новый сезон в Бурятском театре драмы откроет «Знаменосец»
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