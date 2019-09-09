В центре Читы раскинется ярмарка даров забайкальского лета

У садоводов и огородников можно будет купить цветы, ягоды и овощи



Два дня, с 14 по 15 сентября, в Чите на площади имени Ленина будет проходить ярмарка даров забайкальского лета и осени. В рамках мероприятия можно будет приобрести цветы, ягоды и овощи, восхититься удивительными достижениями забайкальских садоводов и огородников, а также узнать секреты вкуснейших заготовок на зиму.



14 сентября ярмарка будет работать с 15 часов до 19 часов. 15 сентября – с 10 часов до 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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