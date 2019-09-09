В Кабанском районе Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Юбиляры воспитали двоих сыновей и сейчас помогают растить внучку



4 сентября в Кабанском районе Бурятии чествовали золотых юбиляров семейной жизни – супругов Гайворонских Виктора Михайловича и Веры Ивановны. Много теплых сердечных поздравлений прозвучало от родных и близких в адрес виновников торжества.



Полвека назад – 4 сентября 1969 года состоялась регистрация их брака. И с тех пор рука об руку идут они по жизни уже 50 лет. Много испытаний выпало на их нелегкий жизненный путь, но отношения юбиляров остались неизменными. За плечами супругов огромный жизненный опыт, трудовые достижения и счастливая семейная жизнь. Двое сыновей, внучка – самое главное счастье семьи Гайворонских.



В Кабанском райотделе ЗАГСа поздравили золотых юбиляров и вручили юбилейное свидетельство о 50-летии супружеской жизни. В торжественной обстановке юбиляры поставили подписи в книге почётных юбиляров, поздравили друг друга поцелуем и станцевали супружеский танец. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.

