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«Медиашкола: Дальневосточный репортёр» пройдёт на Байкале

«Медиашкола: Дальневосточный репортёр» пройдёт на Байкале
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии пройдёт вторая очная сессия второго набора «Медиашколы: Дальневосточный репортёр»

Она состоится с 18 по 21 сентября. Организаторы – аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, правительство Бурятии и Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.

Журналисты, блогеры и работники пресс-служб всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа обсудят результаты и ключевые проблемы в освещении национальных проектов социально-экономического развития в СМИ и блогосфере.

На Медиашколу в Бурятию приедет более 20 спикеров. Среди них министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Бурятии Алесей Цыденов, президент «Академии журналистики Коммерсантъ» Алексей Боков, совладелец ADCONSULT Денис Баталин, заместитель главного редактора редакции ТАСС Лана Самарина, главный редактор редакции региональных новостей ТАСС Людмила Борщева, заместитель генерального директора по подготовке кадров — Директор Академии Ворлдскиллс Светлана Крайчинская, юрист в области медиа Галина Антонец, к.п.н. и доцент МГУ Андрей Зверев и многие другие.

Тематический спектр пресс-конференций, обучающих мастер-классов, семинаров и деловых интерактивных игр станет более широким. Среди заявленных тем: «ЧП: молчать или говорить? Практический разбор наиболее резонансных кейсов», «Юридические риски при подготовке информационных материалов», «Искусство заголовка» и пр.

В рамках второй очной сессии в Улан-Удэ организаторы также запланировали провести творческую встречу с членами жюри премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева» - писателями Вадимом Левенталем и Ольгой Погодиной-Кузминой.

Кроме широкой обучающей программы, участников сессии ждёт и широкая развлекательная программа. В частности, они посетят центр Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинский дацан. А также одно из ведущих предприятий авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса России - Улан-Удэнский авиазавод. Два рабочих дня гости из всех регионов ДФО проведут на берегу самого глубокого в мире озера Байкал.

Проект «Медишкола: Дальневосточный репортёр» второй год реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По результатам очно-заочного обучения первого набора Медиашколы сертификаты государственного образца о повышении квалификации получили 52 работника в области медиа. Участие в мероприятиях приняло более 400 человек со всех регионов Дальневосточного федерального округа. Для организации обучения и дискуссий было привлечено более 90 спикеров. В настоящее время Медиашкола реализует мероприятия для повышения квалификации участников второго набора.



журналисты Байкал
 
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